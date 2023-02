Conferenza stampa Ballardini: «Domani tornano in 5. Ecco la mia idea per il Torino»

Conferenza stampa Ballardini, l’allenatore della Cremonese ha parlato alla vigilia del match contro il Torino: le dichiarazioni

Davide Ballardini, allenatore della Cremonese, ha parlato alla vigilia del match contro il Torino.

RIENTRANTI – «Da giovedì sono rientrati a tempo pieno Okereke, Dessers, Lochoshvili, Quagliata e Buonaiuto. Per la partita di domani saranno convocati».

GARA SECCA – «Dobbiamo correre tanto, abbiamo il dovere di essere squadra ed avere chiarezza e profondità per arrivare il più velocemente possibile vicino alla porta avversaria. In fase difensiva altrettanto pronti subito dobbiamo essere. Quello che noi vediamo è che chi è appena rientrato non ha una condizione così ottimale, ma gli altri stanno sempre meglio. Abbiamo fatto 6 partite in 24 giorni che portano via le energie, ma l’allenamento ti migliora la condizione. Questa è la differenza».

TORINO – «Hanno un impatto molto forte, ti vengono a prendere e ti fanno sbagliare. Noi dovremo essere bravi e sapere che se sbagliamo ce lo possiamo permettere. La nostra bravura dovrà essere capire prima dove giocare la palla quando è in nostro possesso. Dovremo stare stretti, scalare quando cercano i cambi campo».