Conferenza stampa Baroni: «Siamo fiduciosi e ottimisti sempre, ma anche dispiaciuti. Ci tenevamo alla partita di Coppa Italia...»

Conferenza stampa Marco Baroni, le dichiarazioni dell’allenatore della Lazio in vista della sfida di domenica contro il Milan

L’allenatore della Lazio Marco Baroni ha presentato la partita col Milan in conferenza stampa. Ecco le sue dichiarazioni:

PAROLE- «Siamo fiduciosi e ottimisti sempre, ma anche dispiaciuti oggi. Ci tenevamo alla partita di Coppa Italia, è una competizione importante. Arrabbiati? Quello è un sentimento che non ti porta mai qualcosa, devi avere sostegni forti e pensare alle cose che puoi migliorare. Noi siamo concentrati lì »

GOL- «Il gol è una responsabilità di tutti, abbiamo sempre segnato di collettivo. Castellanos è un giocatore importante, ma è la squadra che deve avere la soluzione. Bisogna sempre avere una grande soluzione offensiva, la chiave sta nel gruppo non nelle individualità. C’è fiducia, convinzione, rivediamo e analizziamo perché la squadra sa quello deve fare »

POLEMICHE ARBITRALI- «Io credo che tutto il movimento deve lavorare per migliorarsi. Ci sono uomini competenti che cercheranno di puntualizzare e migliorare, poi ci sono dei regolamenti in cui ci dobbiamo muovere. Il calcio non è mio, non è delle società o di chi lavora, ma della gente. E dobbiamo sostenerlo »

VECINO- «Vecino è un giocatore fondamentale per noi, lo ripeto. Quando ci sono questi infortuni bisogna sentire e capire le sensazioni del giocatore, il giocatore è molto vicino. Ieri ha svolto quasi tutto l’allenamento con noi, ci parlerò. Non giocherà dall’inizio, ma vedremo se potrà giocare a gara in corso »

PROVEDEL- «Lo vedrete domenica chi giocherà in porta »

CONDIZIONI ROMAGNOLI- «Sta meglio, ha fatto un lavoro di recupero. Abbiamo ancora due sedute, lo valutiamo. Credo sia in fase di recupero, è stata una mia scelta preventiva martedì »

PRESTAZIONE NOSLIN TCHOUNA- «Oltre al gol, io vedo altri contenuti nella partita. Entrambi hanno fatto buone partite, dobbiamo sostenerli tutti insieme. Il peso del gol e dell’attacco non è del centravanti solamente, dobbiamo lavorare di collettivo. Sono due ragazzi che stanno dando un contributo importante, spero che presto possano fare ancora di più »

