Conferenza stampa Bosz: «Dobbiamo vincere, ma la qualificazione…»

Conferenza stampa Bosz, ecco le parole dell’allenatore del Bayer Leverkusen per presentare la partita contro la Juventus

Peter Bosz, allenatore del Bayer Leverkusen, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la gara di domani contro la Juventus. Ecco le parole del tecnico:

«Sappiamo di dover vincere. Poi vedremo come finirà l’altra partita. Non c’è pressione, sappiamo che dobbiamo vincere e vediamo quale sarà il loro risultato. Havertz? È bravo e a me piace lavorare coi giocatori bravi, però non può battere la Juve da solo, quindi preferisco parlare della squadra che dei singoli. Ottavi? Noi siamo ancora dietro, l’Atletico Madrid gioca in casa con la Lokomotiv Mosca e purtroppo sarà difficile per noi qualificarci».