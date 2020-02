Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta subita a San Siro contro il Napoli. Le sue parole

«E’ una soluzione per trovare l’uno contro uno di Sanchez, Eriksen doveva creare superiorità con il Napoli tutto chiuso. Oggi l’Inter ha acquistato un altro status perché anche uno squadrone come il Napoli è venuto con rispetto giocando la partita molto chiusa. Ricordiamo che il Napoli ha battuto anche il Liverpool in Champions, oltre alla Juve e alla Lazio: è stato bravo Gattuso a convincere i suoi giocatori a difendere. Detto questo, credo meritassimo qualcosa di più»