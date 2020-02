Moussa Dembélé, alla vigilia della sfida in Champions League, ha parlato della gara contro la Juventus: ecco le sue parole

Moussa Dembélé, attaccante del Lione, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Juventus.

«C’è una grande aspettativa ma non ho pressione. Voglio restare coi miei obiettivi, facendo il meglio per la squadra. Fisicamente mi sento bene, il gruppo sta bene. Cerco di fare il più possibile in campo e fuori, prima e dopo l’allenamento, per rendere al top».