Conferenza stampa Dionisi: «Abbiamo poco da perdere, vogliamo passare il turno»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

L’allenatore del Sassuolo Dionisi ha parlato alla vigilia della partita contro la Juventus

Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita di Coppa Italia contro la Juventus.

JUVE – «Sarà più difficile perché la Juve è cambiata, nel mercato si è rinforzata e poi è una partita secca in casa della Juve con i loro tifosi e l’entusiasmo che hanno. Abbiamo poco da perdere, ma vogliamo passare il turno. A detta di tutti siamo battuti, ma non lo siamo. Dobbiamo fare di tutto per passare il turno sapendo che dobbiamo dosare bene le energie perché per il calendario è previsto che giochiamo alle 18 con la Roma. Sarà una partita difficile e giocherà chi sta bene e chi non ha giocato la precedente. Non parlo di turnover perché per me non sarà turnover».

LEGGI LA CONFERENZA INTEGRALE SU JUVENTUS NEWS 24