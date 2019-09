Conferenza stampa Fonseca: «Attesi da una partita difficile»

Conferenza stampa Fonseca, ecco le parole dell’allenatore portoghese alla vigilia della gara contro l’Atalanta

Paulo Fonseca, allenatore della Roma, è intervenuto in conferenza stampa in vista dalla gara insidiosa dei suoi contro l’Atalanta di Gasperini. Queste le parole del tecnico:

«Ci aspetta una partita molto difficile, contro un avversario forte fisicamente, che lotta e molto aggressiva in fase difensiva, con grandi qualità individuali davanti. Ci aspettiamo una partita molto combattuta e con duelli fisici. Non possiamo essere euforici per tre partite, c’è ancora molto da conquistare e mi auguro che la squadra possa rimanere con i piedi per terra. Smalling? Sarà titolare».