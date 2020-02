Conferenza stampa Gattuso: «Questo è il Napoli che voglio vedere» – VIDEO

Gennaro Gattuso ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria sull’Inter nella semifinale d’andata di Coppa Italia

Gennaro Gattuso in conferenza stampa analizza il successo ottenuto a San Siro contro l’Inter. Queste le sue parole.

«Ma io so cosa ci manca. Io intanto vi dico che questa squadra deve imparare a giocare le due fasi, deve saper soffrire. Poi siamo anche migliorati nel palleggio; in fase difensiva, a parte con la Juve, ho avuto sempre la sensazione di pericolo. Il problema è che stiamo perdendo cosa vogliamo fare. La colpa non è solo della difesa. Siamo stati bravi a non dar spazio all’Inter perché abbiamo giocato nei 20-25 metri; quando staremo meglio, alzeremo il baricentro di 15 metri. Ora non possiamo permettercelo»