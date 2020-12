Marco Giampaolo suona la carica in vista della sfida contro l’Udinese: il tecnico del Torino vuole tornare alla vittoria. Le sue parole

Marco Giampaolo ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Torino-Udinese. Le sue parole.

COSA DIRE AI GIOCATORI – «Non bisogna bluffare. Bisogna dire loro le cose come stanno e analizzare bene le prestazioni. Io con la squadra parlo assolutamente di contenuti. Si va a vedere l’ultima partita, analizzare quel che si può fare meglio e quel che si è fatto bene. I gol spostano i giudizi, ma noi dobbiamo prendere coscienza della situazione. Dobbiamo lavorare e parlare poco, perché non si vive di giustificazioni ma di fatti. Chiedo questo a loro, ma sono allineati e coperti».

CONFERMA DI CAIRO – «La stima fa piacere ma bisogna portare a casa i risultati e per adesso non sono sufficienti come le prestazioni. Dovrò fare in modo che subiremo meno gol in quelle situazioni. Martedì mattina ci abbiamo lavorato per un’ora, non che prima non lo facessimo, ma abbiamo analizzato bene perché abbiamo preso gol quasi in fotocopia».