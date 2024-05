PSG, Luis Enrique: «Dobbiamo solo VINCERE, se faremo QUESTA cosa per il Borussia Dortmund sarà difficile»

Le parole di Luis Enrique, allenatore del PSG, alla vigilia della sfida di Champions League contro il Borussia Dortmund

Luis Enrique ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League tra PSG e Borussia Dortmund.

PAROLE – «È una mentalità perfetta per affrontare un episodio della tua vita professionale o personale. Essere sempre preparati al fatto che le cose vadano male ed essere colpiti il ​​meno possibile e poter ottenere un buon risultato. Abbiamo passato tutta la stagione a parlare delle partite con i giocatori e delle ingiustizie. La palla esce? Continuate. C’è un errore? Non lamentatevi, continuate a stare in partita per farvi trovare pronti. Abbiamo l’assoluta garanzia che i tifosi saranno con noi. Soprattutto quando le cose vanno meno bene. L’abbiamo visto a Dortmund, è stato magnifico. Spero che potremo festeggiare il raggiungimento della finale. Cerchiamo sempre di mettere in dubbio che partita sarà? So che partita giocheremo ma il risultato dipenderà dall’atteggiamento dell’avversario. Se cambia il punteggio, cambierà l’atteggiamento ma la nostra mentalità è quella di giocare qualunque sia il risultato, per essere migliore dell’avversario. L’obiettivo non è vincere con due gol, ma vincere la partita. Possiamo segnare due gol in tre minuti ma puoi anche soffrire. Devi concentrarti in attacco e in difesa, se subiamo solo un gol, è non importa. Se segniamo due gol molto velocemente, l’avversario dovrà reagire».