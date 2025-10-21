Conferenza stampa Gregucci: «Non ho ancora annusato la squadra. Pensiamo al Frosinone. Sul calciomercato dico questo!»

Conferenza stampa Gregucci, le parole del nuovo allenatore della Sampdoria, figura formale alla guida dei blucerchiati guidati da Foti dopo l’esonero di Donati

La Sampdoria ha annunciato ufficialemente Angelo Gregucci, nominato nuovo allenatore dei blucerchiati in sostituzione dell’esonerato Massimo Donati. Il nuovo tecnico della squadra ligure è intervenuto in conferenza stampa nella giornata odierna, il tutto nella settimana che porta alla nona giornata del campionato di Serie B 25-26.

Il suo ruolo dovrebbe essere solamente formale, il tutto dal momento che la guida tecnica della squadra sarà in mano a Salvatore Foti. Le sue parole, riportate da TeleNord:

LA CONFERENZA STAMPA DI GREGUCCI

VALORE DELLA SQUADRA – «Non ho ancora annusato la squadra. Avessi naso, andrei a tartufi. Non ho ancora annusato la squadra rispetto all’anno scorso. Lavorare non basta, servono umiltà e unità. Sono sempre stato circondato da sampdoriani e cercheremo di creare empatia con il gruppo. Mi sento nobile con questa maglia».

IL MOMENTO E LA SFIDA CON IL FROSINONE – «Ho visto qualche problema, e lo dice anche la classifica. Il primo avversario siamo noi stessi: servono risultati subito, dobbiamo raggiungere la linea di galleggiamento. Col Frosinone è già una finale».

UNO SGUARDO AL CAMPO – «Va bene blindare la porta, ma bisogna anche fare gol. Sono abbastanza fiducioso. A volte i giocatori ti fanno cambiare idea. Sul mercato? Romperò l’anima alla società per avere il meglio, ma ora pensiamo solo al Frosinone: è la nostra finale di Coppa del Mondo».

LEGGI SU SAMPNEWS24.COM LA CONFERENZA STAMPA COMPLETA