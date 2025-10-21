Sampdoria, oggi la presentazione ufficiale in conferenza del tandem Gregucci Foti: ecco le ultimissime novità

Sampdoria, riflettori puntati sulla conferenza di presentazione del duo Gregucci Foti: tutti gli aggiornamenti.

La rivoluzione in casa Sampdoria ha ufficialmente preso il via. Dopo giorni di trattative e valutazioni, il nuovo corso tecnico guidato da Angelo Gregucci si è concretizzato con il primo allenamento, andato in scena ieri pomeriggio al centro sportivo “Mugnaini” di Bogliasco. L’allenatore ha avuto così il primo contatto diretto con la squadra, inaugurando la sua avventura sulla panchina blucerchiata.

Foti e Gregucci, un tandem complementare

Accanto a lui ci sarà Salvatore Foti, ex vice di José Mourinho alla Roma e considerato uno dei tecnici emergenti del panorama italiano. Gregucci figura come primo allenatore, essendo l’unico dello staff in possesso del patentino necessario per la Serie B: una scelta formale che, di fatto, sottolinea la stretta collaborazione e la complementarità tra i due.

Energia e fiducia da ritrovare

La seduta di ieri ha rappresentato un momento di svolta per il Doria, con il nuovo staff impegnato a trasmettere entusiasmo e compattezza a un gruppo che ha bisogno di ritrovare fiducia. La società si aspetta una reazione immediata, in vista del delicato impegno casalingo contro il Frosinone allo stadio “Luigi Ferraris”.

La presentazione ufficiale

Oggi alle 15:00, a Bogliasco, è in programma la conferenza stampa di presentazione. Sarà l’occasione per Foti e Gregucci di illustrare la loro visione, chiarire gli obiettivi e delineare il percorso con cui intendono rilanciare la Sampdoria, con l’obiettivo di risalire la classifica e ritrovare stabilità in Serie B.

