Verona, Juric: «Ottima gara, restiamo con i piedi per terra»

Il tecnico del Verona, Ivan Juric, analizza la vittoria contro la Fiorentina, arrivata con il gol di Samuel Di Carmine: le sue parole

Ivan Juric ha commentato la vittoria contro la Fiorentina del suo Verona. Ecco le sue parole in conferenza stampa.

«Abbiamo fatto un’ottima gara, anche nel secondo tempo, dove abbiamo fatto delle belle cose a livello di gioco. Penso che sia stata una partita molto completa su tutte e due le fasi. Io vedo ogni partita come un’opportunità. Bisogna rimanere con i piedi per terra e cercare di fare prestazioni come quella di oggi».