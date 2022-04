Conferenza stampa Juric: «Voglio una crescita continua. Belotti dal 1'? Non credo...»

L’allenatore del Torino Juric ha parlato in vista della partita contro l’Empoli

Ivan Juric, allenatore del Torino, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della trasferta contro l’Empoli.

CRESCITA – «Voglio che la squadra continui a crescere. Dobbiamo fare una bella partita e cercare di fare risultato per continuare con la nostra striscia positiva».

PORTIERI – «Non ho ancora scelto per domani. Gerarchie? Berisha stava facendo molto bene e mi ha soddisfatto. Poi ha avuto la febbre contro lo Spezia. Mentre contro l’Atalanta ho scelto Vanja per il gioco con i piedi. Ma fino a quel momento Berisha era in vantaggio».

BELOTTI – «Gallo titolare? Non credo».

PRAET – «Spero recuperi appieno, arriva da un periodo di inattività. Non si è allenato per diversi mesi, sul piano fisico non è ancora al top. Brekalo invece giocherà sicuramente perché Pjaca non c’è».

PELLEGRI TITOLARE – «La mia idea è questa. Sanabria ha fatto due partite splendide, ha segnato e procurato due rigori, oltre a far giocare bene la squadra: non era facile con Palomino e Demiral. Ma anche lui arriva da un infortunio, domani voglio dare l’opportunità a Pellegri».

RIGORISTA – «Non metto mai i rigoristi. Una volta ho deciso e quello ha sbagliato, da quel momento ho deciso di non scegliere. E’ successo a Viareggio in Primavera, ho insistito e ho detto che non scelgo più».