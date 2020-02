Conferenza stampa Liverani: «Guai a pensare di trovare una Roma in crisi»

Fabio Liverani ha parlato in conferenza stampa presentando la sfida di domani pomeriggio contro la Roma

Fabio Liverani ha parlato in conferenza stampa presentando la sfida di domani pomeriggio contro la Roma. Queste le parole del tecnico dei pugliesi riportate da calciolecce.it.

TORNARE A ROMA – «Sulla squadra della mia città cambia poco, ha lo stesso valore di quando vado a San Siro, a Napoli. Incontriamo una squadra che lotta per la Champions League ma ci andiamo con le nostre certezze. Abbiamo voglia di fare una partita gagliarda, contro una squadra che vorrà partire forte».

ASSENZE – «Ormai sta diventando una costante. Non riusciamo a recuperare certi giocatori ed è un dispiacere, la sfortuna si è abbattuta su questi ragazzi. Saponara è praticamente guarito, da martedì sarà in gruppo, ma per Babacar e Farias non si ha una data certa. E’ oggettivo che nel reparto attaccanti di ruolo abbiamo solo Lapadula. Ciò non vuol dire che non si può intraprender una gara con giocatori offensivi. Se parliamo di attaccanti puri è obiettivo che non ne abbiamo».

ROMA – «Sottovalutare la Roma? Sarebbe un grande errore pensare di avere una partita semplice. Pagheremmo a caro prezzo quest’errore. La Roma da anni gioca tre gare a settimane, nella testa hanno la serenità di far questo senza problemi. Non perdono energie per ciò. Dobbiamo pensare alle loro qualità e giocare con umiltà».