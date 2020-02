Conferenza stampa Longo, ecco a che ora parla il tecnico granata alla vigilia della sfida di domani sera tra Milan e Torino

Giornata di vigilia per il Torino, che domani sera sarà impegnato a San Siro nel monday night del campionato per sfidare il Milan. E, dunque, giornata di parole per il tecnico Moreno Longo.

Questo pomeriggio alle ore 16:45, presso la sala conferenze dello Stadio Olimpico Grande Torino, l’allenatore granata sarà infatti protagonista della conferenza stampa per presentare la gara.