Conferenza stampa Mancini: le dichiarazioni del commissario tecnico dell’Italia alla vigilia della finale contro l’Inghilterra

Roberto Mancini, commissario tecnico dell’Italia, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la finale di Euro 2020 contro l’Inghilterra, in programma domenica 11 luglio nella suggestiva cornice di Wembley. Ecco le dichiarazioni del ct azzurro.

SENSAZIONE – «Non sono agitato, magari domani lo sarò. È una partita diversa rispetto a quella inaugurale contro la Turchia».

BRAVEHEART – «Simpatica la pagina del giornale, ma credo che dovremo soltanto giocare la nostra partita sapendo di poter fare bene. Il nostro unico pensiero dovrà essere questo, è una partita di calcio».

INGHILTERRA – «L’Inghilterra è forte, ma anche noi lo siamo. Sterling è migliorato molto, è velocissimo. Bisognerà fare molta attenzione, dovremo essere bravi nella fase difensiva. Ma oltre a lui ci sono Kane e altri, sono tutti bravi e con grandi qualità. Sarà una partita difficile per tante motivazioni, ai miei ragazzi chiedo serenità. Domani finirà l’Europeo, ci sono ancora novanta minuti per divertirsi».

COME BEARZOT – «Spero che la data possa essere importante per la seconda volta per noi italiani».

PASSIONE – «C’è passione per il calcio sia in Italia sia in Inghilterra. Loro hanno sempre avuto ottime squadre, gli è mancata un po’ di fortuna in questi 55 anni senza trofei. Sarà un bel giorno in cui giocare».

TIFOSI ITALIANI A WEMBLEY – «Speriamo di ascoltare i nostri tifosi alla fine. Durante la partita penseremo a costruire bene il gioco».

PERCORSO A EURO 2020 – «Sono stati giorni belli e positivi, fortunatamente. Sono felice del lavoro che hanno fatto tutti i miei calciatori, fino a oggi hanno dato più del 110%, altrimenti non saremmo arrivati in finale. Sono felice per tutti loro. La mia è una Nazionale divertente e sostanziosa. Ci sono state partite difficilissime, nulla è mai stato scontato. È stato un tragitto pieno di difficoltà e fatica, spero che la mia squadra possa divertirsi per novanta minuti e poi godersi le meritate vacanze».

SPAGNA – «La Spagna è stata più brava perché ha tenuto palla e ci ha limitato. Ma noi non cambieremo la nostra identità, nemmeno contro l’Inghilterra».

FINALE IMPORTANTE PER LA CARRIERA – «È uno dei momenti più importanti. Ho avuto la possibilità di giocare in Nazionale, ma non siamo riusciti a vincere né in Under 21 né il Mondiale. Sarà un momento importante per me, rappresenteremo un Paese intero. Spero di ricevere domani quello che non ho ricevuto da calciatore».