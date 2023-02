Conferenza stampa Mourinho: «I ragazzi stanno rispondendo bene, ma non voglio fare fuochi d’artificio»

Conferenza stampa Mourinho: le parole del tecnico giallorosso dopo la sfida tra la Roma e il Salisburgo. Le dichiarazioni

(Matteo Celletti inviato all’Olimpico) – José Mourinho, tecnico giallorosso, ha parlato in conferenza stampa dopo Roma-Salisburgo a di Europa League.

OLIMPICO CHE VOLEVA – «Il mio staff è di altissimo livello. Ho sempre pensato anche perché sono stato anche io assistente. L’allenatore è il prodotto finale del lavoro di tanta gente. I ragazzi hanno fatto un lavoro fantastico nell’analisi dell’avversario e della partita. Hanno dato a me e Salvatore di leggere la partita in profondità e prepararla. In Spinazzola c’è stato un grande lavoro dei preparatori. Oggi secondo me è stato fantastico. In panchina avevo la situazione di un allenatore che vince 2-1 e con un gol poteva cambiare tutto. Dal primo minuto la squadra ha controllato come doveva controllare. Ovviamente è difficile giocare 90 minuti con quella intensità. Con Tammy in queste condizioni e Solbakken non ci stavano giocatori offensivi in panchina e quindi ho apprezzato il lavoro di El Shaarawy. La partita è stata completa, la nostra curva è tornata. La gente che è dietro di me continua a dormire. Magari hanno mangiato bene durante l’intervallo o prima della partita».

DUBBIO DI FAR GIOCARE ABRAHAM – «Ho avuto qualche dubbio. Lorenzo si allenava con la squadra da lunedì. Paulo no, Tammy ha lavorato molto bene con i preparatori. Questa gente sa lavorare e quelli del dipartimento medico hanno lavorato bene. Paulo conosce il suo corpo e le sue sensazioni ed ha detto che era disponibile. Per Tammy abbiamo cercato di fare tutto, ma lui con gli occhiali non guardava bene la palla e la sua coordinazione non era top. Quando è entrato è stato importante».

NUOVA ROMA – «I ragazzi stanno rispondendo bene e non voglio fare fuochi di artificio perché con piccole cose possiamo andare in una situazione difficile. Se avevamo qualche problema è un problema. Gallo in questo momento è nel momento più alto da quando è arrivato, Gini sta arrivando ma ho dubbi per i 90 minuti. Andiamo passo passo e adesso abbiamo Cremonese e Juventus, dopo torna l’Europa League e torniamo a giocare giovedì-domenica e questo è duro per noi».

PROBLEMA MASCHERA PER ABRAHAM – «Tempo di adattamento. Per Osimhen non è un problema. Non ha mai giocato così. La maschera è strana ed ha una lente. Bisogna allenarsi con quella ed abituarsi con un campo visuale diverso. Magari la maschera cambierà anche nei prossimi giorni».