Conferenza stampa Nicola: «Non è a disposizione Luvumbo ma sta migliorando. Monza? Non sarà uno scontro diretto!»

Conferenza stampa Nicola: il tecnico del Cagliari parla in conferenza stampa per presentare la partita di Serie A contro il Monza



Davide Nicola ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della 19a giornata del campionato di Serie A. Il tecnico del Cagliari intervenuto per parlare dei temi della partita di domani contro il Monza di Bocchetti. Le sue dichiarazioni:

INFORTUNATI E MERCATO – «Non è a disposizione Luvumbo ma sta migliorando, Jankto ha la febbre ma per il resto tutto ok. Non mi interessa del mercato, ho professionisti di livello nella mia squadra che non si faranno distrarre dal mercato. Scuffet farà una grande partita!».

GIOCARE MALE PER VINCERE? – «Secondo me bisogna aggiungere un po’ di pepe, nel senso di perseveranza, energia, passione ed equilibrio. Bisogna dare valore alla prestazione e dobbiamo capire quando attaccare e quando difendere strenuamente. Questa settimana abbiamo capito il livello delle nostre prestazioni e cosa ci si aspetta da noi, quando essere cinici e quando difendere o spazzare la palla in tribuna. Non è una questione di giocare bene o male».

LA MIA POSIZIONE SULLA PANCHINA DEL CAGLIARI – «Sono tutta la carriera in discussione, mi contraddistingue il fatto di essere focalizzato e di pianificare tutto. Riusciremo a fare qui quello che voglio, stiamo cercando di creare tramite il gioco ed i risultati. Nel campionato del Cagliari ci saranno momenti difficili ma dobbiamo saper guadagnare dai momenti di disagio come le sconfitte con le big, poi arrivano le partite con squadre alla portata. Ci manca il fatto di dar valore alla prestazione sia attaccando che difendendo».

POCHI GOL SEGNATI – «Voi vi concentrate sulle problematiche, è più facile notare ciò che non va, noi gli dedichiamo il giusto tempo. Segnare? L’abbiamo fatto per i numeri che abbiamo e che miglioreremo, non mi faccio problemi di questo tipo, per indole ho fiducia in chi lavora con me».

MONZA – «Lo scorso anno hanno dimostrato ma al di là di loro conta cosa vogliamo fare noi, la partita va letta in base alle situazioni. Serve dare il massimo per ottenere il massimo oltre al fare la prestazione, concentriamoci su di noi!».

