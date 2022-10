Conferenza stampa Palladino: «Obiettivo? La salvezza, pensiamo all’Empoli»

Conferenza stampa Palladino, il tecnico del Monza ha parlato alla vigilia del match contro l’Empoli: le dichiarazioni

Raffaele Palladino ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match tra Monza ed Empoli.

MOMENTO – «L’entusiasmo è una componente fondamentale nel calcio, per me non è una minaccia. Dobbiamo cavalcare il momento senza diventare dei presuntuosi. I miei calciatori però sono ragazzi intelligenti, oggi abbiamo parlato proprio di questo. Il lavoro va fatto con umiltà e sacrificio, aspetti che non possono mai mancare».

OBIETTIVO E GARA CON L’EMPOLI – «Ho parlato di salvezza che è il mio obiettivo e quello anche della società. Biosgna procedere per gradi, io e i miei giocatori pensiamo solamente partita dopo partita. E’ fondamentale guardare di gara in gara a partire da quella contro l’Empoli, una squadra che ha messo in difficoltà tanti avversari. Vincere questa partita può darci grande slancio».