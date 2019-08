Conferenza stampa Perisic: il croato si presenta ai suoi nuovi tifosi del Bayern Monaco. Ecco le parole dell’ex Inter

Ivan Perisic si è presentato in conferenza stampa. Il croato è passato dall’Inter al Bayern Monaco. Ecco le sue parole, riportate da TMW: «Quest’estate ho avuto un’ottima preparazione con l’Inter. Conte è uno che lavora duro, sono in ottima forma per il Bayern Monaco».

«Quando il Bayern Monaco mi ha chiamato ci ho pensato poco, quando ti chiama un club così non puoi pensarci molto»