Conferenza stampa Pioli: «Rinnovo Theo segnale importante. Rientro Ibra? C’è da aspettare»

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita casalinga contro la Sampdoria.

RINNOVO THEO – «È un bellissimo segnale di un club che ha una visione per il presente e il futuro. Il fatto che lui abbia voluto fortemente il rinnovo è un segnale importante per tutto l’ambiente. Il club programma presente e futuro, il percorso che stiamo facendo deve dare stabilità a un club che vuole tornare ai massimi livelli».

ROTAZIONI – «La mia idea è sempre schierare la formazione migliore. Può darsi che non sia quella di mercoledì per questione di caratteristiche e condizioni. Cambia in base all’avversario e a come stiamo noi».

IBRAHIMOVIC – «Lavora ancora a parte, c’è da aspettare ancora un po’. Vediamo nei prossimi giorni».

