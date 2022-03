Conferenza stampa Pioli: «Napoli grande squadra, Ibra verso la convocazione»

Stefano Pioli, in conferenza stampa, presenta il big match di domani sera tra Napoli e Milan: le parole del tecnico

AMBIENTE – «Anche l’ambiente fa parte della partita, sarà un bellissimo spettacolo, motivante per loro ma anche per noi, dovremo giocare bene»

IBRA – «Sta meglio si è allenato in gruppo ieri e oggi probabilmente verrà con noi domani»

STAGIONE – «Due settimane fa ti avrei detto che avrei sperato in qualcosa in più, tra poco si deciderà chi vincerà e chi andrà in Champions. D’ora in avanti sono tutte crocevia, partite da giocare con convinzione nelle nostre qualità. Affrontiamo la squadra che ha fatto più punti dopo Natale. Il Napoli ha grandi qualità, ma anche noi»

CONDIZIONE – «Il Derby non peserà per nulla, anzi ci ha dato energia»

NAPOLI – «Il Napoli è una grande squadra, allenata molto bene. Non esistono squadre senza punti deboli, abbiamo preparato un piano dove speriamo di trovare le soluzioni vantaggiose per noi»

