Conferenza stampa Pjanic: «Vogliamo fare una grande gara contro il Bayer Leverkusen»

Le dichiarazioni in conferenza stampa di Miralem Pjanic nella vigilia della sfida di Champions League tra Juventus e Bayer Leverkusen

«Noi prepariamo partita dopo partita. L’importante è fare una bella gara, vogliamo vincere anche per preparare bene il campionato. Affrontiamo una bella squadra, che ha voglia di passare il turno e gioca in casa. Non sarà facile, siamo preparati ma vogliamo fare una grande gara».