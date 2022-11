Conferenza stampa Reja: «Contento di confrontarmi con Mancini. La sua Italia...»

Conferenza stampa Reja, il commissario tecnico dell’Albania ha parlato alla vigilia della sfida contro l’Italia

Edy Reja, ct dell’Albania, ha parlato alla vigilia della sfida contro l’Italia.

MODULO – «Il modulo è sempre quello che ci ha dato più garanzie. Con questo modulo i calciatori si sentono molto sicuri, poi magari a gara in corso si può cambiare. Mancano alcuni giocatori storici, Djimsiti mi sarebbe servito vista l’esperienza internazionale che può vantare. Mi manca un po’ di gente, ma chi giocherà darà sicuramente il massimo».

ITALIA NON AL MONDIALE – «E’ stata una delusione un po’ per tutti, poi negli episodi è andata male. Mi dispiace molto, ma per fortuna Mancini è rimasto. Sono convinto che farà benissimo, c’è questo Pafundi di cui parlano tanto bene. Con lui, Miretti e Fagioli avrà modo pian piano di fare bene, merita di centrare altri obiettivi in futuro».

ITALIA – «Può essere la gara giusta ma giocare contro l’Italia non è facile. E’ una partita che fa piacere giocare, può dare indicazioni importanti. Vediamo a che punto siamo arrivati, anche se avrei voluto avere la rosa al completo».

COSA STA CAMBIANDO IN ITALIA – «La mentalità sicuramente. Mourinho ora è arrivato e sta dietro e fa il contropiede. Ma gli altri cercano di più un gioco produttivo, aggrediscono alti per recuperare il pallone».