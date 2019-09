Sarri su Balotelli: «Il suo esordio può dare entusiasmo al Brescia» – VIDEO

Durante la conferenza stampa, Maurizio Sarri ha parlato anche del possibile esordio di Mario Balotelli con la maglia del Brescia

Durante la conferenza stampa alla vigilia di Brescia-Juve, Maurizio Sarri ha parlato anche di Mario Balotelli, che probabilmente debutterà contro i bianconeri.

«L’impressione è buona, si vede che c’è lavoro dietro. Squadra organizzata, si vede che esprime un calcio piacevole. In questo momento è pericolosa, neopromossa che sta facendo bene, è in condizione e l’esordio di Balotelli può dare una botta di entusiasmo all’ambiente. Partita insidiosa, affrontare queste squadre, che sono molto in salute, in questo momento è pericoloso per noi e per tutti»