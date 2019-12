Conferenza stampa Sarri: «Bernardeschi interno di centrocampo? E’ un’opzione»

Le dichiarazioni in conferenza stampa di Maurizio Sarri nella vigilia della sfida di Champions League tra Juventus e Bayer Leverkusen

Ecco le parole in conferenza stampa di mister Maurizio Sarri, allenatore della Juventus, in vista del match di Champions League contro il Bayer Leverkusen.

CLICCA QUI PER L’INTERVENTO INTEGRALE DEL TECNICO IN CONFERENZA STAMPA

«Bernardeschi come interno di centrocampo? Può essere un’opzione, anche se poi togliendolo dal ruolo che ha fatto ultimamente, senza Ramsey e Douglas Costa, non so quante soluzioni potrei avere. Vediamo un attimo domani, abbiamo provato dei giocatori in ruoli diversi in questi giorni. Chiaramente abbiamo dentro due centrocampisti di ruolo, che sono due sinistri anche se Rabiot in pre-season ha dimostrato di trovarsi a suo agio anche sulla destra. Vediamo un po’. L’unica incognita è se Adrien sia in grado di reggere 90 minuti dopo un periodo di inattività».