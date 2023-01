Conferenza stampa Sarri: «Ci manca continuità. Su Immobile ecco cosa penso»

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro la Fiorentina

«I nostri trascorsi ci dicono che questa è una partita a rischio, serve il salto di qualità definitivo. La continuità è l’unica cosa che manca a questa squadra. Immobile? Non ha mai fatto un allenamento completo con la squadra. Il ragazzo ha sensazioni positive, i medici sono più cauti, l’ecografia sembra pulita. Vedremo oggi. La solidità difensiva è il primo mattone da mettere per costruire una squadra, quest’anno ci siamo riusciti più spesso. Non è però facile avere la stessa applicazione e spirito di sacrificio per 90 minuti».

