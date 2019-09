Conferenza stampa Sarri, ecco le parole del tecnico della Juventus alla vigilia della sfida dell’Allianz Stadium contro il Verona

Maurizio Sarri, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Verona. Di seguito le sue dichiarazioni:

«La gara con l’Atletico? In una buona prestazione, ci sono dentro due o tre momenti in cui siamo stati un po’ superficiali. Bisogna togliere questi momenti. Rotazioni? In Italia c’è la fissa di questo turnover, in Inghilterra no anche se fanno più partite. Da noi questo è impensabile, per una diversa pressione mentale che subiscono i nostri giocatori. Dybala non è ancora al top della condizione ma può sicuramente darci una mano».