Sarri loda Matuidi: «Fondamentale per la costruzione del gioco» – VIDEO

Parole importanti quelle spese da Maurizio Sarri nei confronti di Blaise Matuidi durante la conferenza stampa di vigilia di Brescia-Juve. Ecco la lode del tecnico bianconero al centrocampista francese.

«Ci sono momenti e momenti nell’arco di una stagione. In questa fase è diventato importantissimo per noi Matuidi per motivi tattici, però un altro giocatore importante lo stava diventando Douglas Costa, poi purtroppo è arrivato l’infortunio. Un giocatore che mentalmente ci sta mancando tanto è invece Giorgio. Per esperienza però vi dico che spesso nell’arco di un stagione ci sono momento in cui l’indispensabile diventa un altro”»