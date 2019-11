Conferenza stampa Sarri: «Per Ronaldo deciderò tra oggi e domani. Su de Ligt e Berna…» – VIDEO

Conferenza stampa Sarri: le parole del tecnico bianconero alla vigilia del match di Champions contro l’Atletico Madrid

Maurizio Sarri ha parlato alla vigilia della sfida di Champions tra Juve e Atletico Madrid. Ecco le principali parole del tecnico bianconero in conferenza stampa.

RONALDO – «Non so che notizie arrivano a Torino, figuriamoci in Spagna. Il mio rapporto con Cristiano è buono. Sono contento che si sia arrabbiato per la sostituzione, significa che è motivato. Sono 25 anni che vedo giocatori arrabbiati per le sostituzioni».

INFORTUNATI – «Cristiano ha fatto ieri la seduta coi compagni, sembra in crescita. Tra oggi e domani vedremo se il problema è risolto, spero non ci siamo ripercussioni. De Ligt e Bernardeschi sono da valutare: molto dipenderà dalle loro sensazioni, entrambi hanno dolore e bisogna vedere se è sopportabile».

