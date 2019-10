Conferenza stampa Thiago Motta: «Non mi preoccupo della Juventus»

Conferenza stampa Thiago Motta: il tecnico del Genoa analizza la sfida dell’Allianz Stadium contro la Juventus

(Alessio Eremita, inviato a Genova) – Il tecnico del Genoa Thiago Motta analizza in conferenza stampa la sfida contro la Juventus, in programma mercoledì all’Allianz Stadium di Torino: «Con una vittoria si lavora con più serenità, però il Brescia è solo un ricordo. Dobbiamo pensare solamente alla partita bellissima da giocare contro la Juve. La nostra mentalità è quella che abbiamo dimostrato sabato, di essere squadra, sono convinto di poter fare una grande partita».

SULLE SCELTE TATTICHE – «Quelli che entrano in campo devono pensare allo stesso modo dei compagni, attaccando e difendendo. Titolari e riserve non possono avere idee diverse».

SULL’UDINESE – «Conta solo la prossima contro la Juventus. Per la partita contro l’Udinese c’è tempo. Come ho detto, bisogna pensare giorno dopo giorno. Se pensiamo già a domenica, abbiamo sbagliato in partenza».

SU CRISTIANO RONALDO – «Se non c’è lui, ci sono Dybala e Higuain. Non possiamo pensare al singolo, anzi dobbiamo affrontarli come squadra».

SU KOUAMÈ – «Può giocare da prima punta oppure in un sistema con due o tre attaccanti. Ha qualità, può dare una grossa mano alla squadra. Non importa il ruolo, deve pensare a giocare e dare sempre il meglio. Se il gruppo funziona, i singoli vengono fuori».

SULLA JUVENTUS – «È una grandissima squadra che ha vinto otto campionati di fila. Tutte le stagioni gioca per vincere anche in Champions League, ha enorme qualità, ma non mi preoccupo di loro. Cerco sempre di preoccuparmi per i miei giocatori».

SU RADOVANOVIC – «Ho parlato con lui, non l’ho sostituito perché ha giocato male. Mi serviva uno più offensivo in quel momento. Anzi, per me ha giocato bene. È stata colpa mia perché quando gli ho chiesto di stare al centro della difesa, la squadra ha perso qualcosa. Lui può giocare come difensore o centrocampista, è un calciatore importante».

SUL TURNOVER – «Metterò la squadra migliore per affrontare la Juventus, non faccio molti calcoli. Il turnover per me significa poco, faccio giocare i migliori nel mio modo di vedere. Ho visto molta disponibilità in questi giorni, anche da parte di chi non ha potuto avere occasioni contro il Brescia. Guardate come hanno festeggiato tutti insieme sotto la Nord».

SU GUMUS E AGUDELO – «Hanno fatto una buona partita come tutti gli altri, li ho visti molto bene».