Conferenza stampa Valverde: «Messi doveva riposare. Proveremo a vincere»

Conferenza stampa Valverde: le parole del tecnico del Barcellona alla vigilia del match di Champions contro l’Inter

Ernesto Valverde ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro l’Inter. Le sue parole.

SAN SIRO – «Siamo al Meazza, è una sfida difficile e importante. Loro si giocano la qualificazione, ma dobbiamo comunque giocare. Domani ci sarà un grande ambiente, come lo scorso anno. In passato non abbiamo vinto, speriamo di farlo quest’anno»

MESSI – «Le conversazioni interne restano nello spogliatoio. E’ una scelta, veniamo da tante partite consecutive e ne avremo tante altre, per questo l’ho lasciato a casa»

TITOLARI – «Come ogni fine settimana, dobbiamo fare la lista dei convocati e dobbiamo spiegare. Jordi Alba e Semedo sono ancora infortunati, Messi aveva bisogno di riposo. Ripeto, veniamo da partite importanti e ne abbiamo tante altre davanti a noi. Lo scorso anno abbiamo fatto una grande partita anche senza Messi»

MOTIVAZIONI – «Negli anni siamo arrivati spesso col primo posto all’ultima gara, gli altri invece si giocavano sempre qualcosa. Non abbiamo mai perso però, siamo il Barcellona ed i tifosi ci chiedono di vincere sempre. Domani non penseremo al fatto che l’Inter si gioca tanto, noi saremo semplicemente noi stessi»

INTER – «Mi aspetto una grande Inter, ma noi dobbiamo comunque essere competitivi. Siamo qua per lottare e proveremo a vincere, sapendo che loro hanno una buona squadra e noi dovremo dimostrare sul campo»