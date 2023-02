Conferenza stampa Zaffaroni: «Atteggiamento, duelli e concentrazione: questa l’unica strada»

Marco Zaffaroni, allenatore del Verona, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro la Roma

«Dobbiamo pensare a proseguire sulla strada fatta sin qui. Contro la Roma non dobbiamo sbagliare atteggiamento. Affronteremo una squadra forte, che dalla ripresa sta tenendo un ruolino di marcia importante, vogliono arrivare nelle prime posizioni in classifica».

CONDIZIONI – «Gaich deve crescere fisicamente. Faraoni non possiamo rischiarlo, è stato tanto tempo fuori e una ricaduta potrebbe complicare tutto. Lasagna? Ha avuto la febbre a inizio settimana. Abbiamo diverse soluzioni davanti e proveremo a sfruttarle a nostro favore. Per Veloso ci sarà da aspettare ancora un po’, il soleo è un problema fastidioso».

ROMA – «Con o senza Dybala non cambia nulla per noi. I duelli saranno importantissimi, riuscire a vincerli sarà fondamentale. Ci sono molte individualità che possono risolvere da sole la partita, e per questo dovremo prestare attenzione nei duelli».