Conte: «Il pari con lo Slavia è servito, se vogliamo possiamo!»

L’analisi del tecnico dell’Inter al termine del derby vinto per 2-0 sul Milan

L’Inter vince e convince nel derby della Madonnina. Un 2-0 secco rifilato al Milan e una match ben interpretato dai ragazzi di Conte. Queste le parole del tecnico al termine della gara in conferenza stampa.

«Martedì non era stata una buona prestazione, vedo il bicchiere mezzo pieno e quella prestazione contro lo Slavia ci ha dato quel veleno che un’altra partita giocata e vinta non i avrebbe dato. Avremmo affrontato la situazione con un pizzico di superficialità in più. Continuo ad essere non contento di quel match ma oggi i ragazzi hanno dimostrato che se vogliamo possiamo».

«Sono contento perchè è stata una buona gara contro un’ottima squadra, una squadra che come l’Inter è un top club. Un derby giocato fuori casa e quindi sono molto soddisfatto per l’ambiente interista e per i tifosi. Era il mio primo derby e ci tenevo, sentivo un po’ di pressione. Ci tenevo a presentarmi in una certa maniera».