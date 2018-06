Conte e Sarri stanno vivendo giorni particolari alle corti, rispettivamente, del Chelsea di Roman Abramovich e di Aurelio De Laurentiis

Il mestiere dell’allenatore è alquanto complicato, ne sanno qualcosa Conte e Sarri che stanno vivendo la stessa paradossale situazione in questi giorni. Si tratta di due tra i migliori tecnici che il panorama italiano offre al momento ma entrambi potrebbero restare fermi, non per loro volontà, nella prossima stagione. In un’estate caratterizzata da un vero e proprio valzer di panchine importanti: basti pensare che hanno cambiato, o cambieranno a breve, tecnico squadre del calibro di Real Madrid, Arsenal, Paris Saint Germain, Borussia Dortmund, Napoli, Chelsea e Bayern Monaco.

Il paradosso che stanno vivendo Conte e Sarri è proprio legato al fatto che i due rischiano seriamente di restare senza panchina. Eppure la stagione calcistica 2017/2018 i due l’hanno vissuta da protagonisti. Il tecnico del Chelsea, dopo aver vinto la Premier League al suo primo anno sulla panchina dei blues, ha conquistato l’FA Cup ma ha mancato la qualificazione in Champions League. L’allenatore del Napoli ha centrato il record di punti, 91, della storia azzurra e sfiorato l’impresa Scudetto ma De Laurentiis non gli ha perdonato lo scarso rendimento nelle coppe europee. Il paradosso dell’estate.