Conte Lautaro, clamorosa tensione durante Napoli Inter! L’attaccante sfida il tecnico: «Te la stai facendo sotto» e lui risponde così! La ricostruzione – FOTO

Conte Lautaro, clamorosa tensione durante Napoli Inter! Al minuto 60, tecnico e Lautaro finiscono testa a testa. La ricostruzione

Durante il big match tra Inter e Napoli, intorno al 60esimo minuto, è scoppiata una clamorosa tensione che ha trasformato il terreno di gioco in un’arena infuocata. Protagonisti assoluti dell’episodio sono stati l’attaccante nerazzurro Lautaro Martinez e il tecnico dei partenopei, Antonio Conte.

Il capitano dell’Inter, rivolgendosi platealmente verso la panchina avversaria, ha mimato un gesto eloquente e provocatorio, accompagnato da un ghigno: “te la stai facendo sotto”. Una provocazione diretta e palese verso il suo ex allenatore. La reazione di Antonio Conte non si è fatta attendere: l’ex tecnico della Juventus, furioso, ha replicato con un rabbioso «ridi su sto ca**o» all’indirizzo dell’argentino.

Ma cosa ha scatenato una reazione così accesa? Come riferito in diretta da Federica Zille di DAZN, la miccia era stata accesa minuti prima. Tutto è iniziato con alcune parole volanti dalla panchina del Napoli, indirizzate all’esterno dell’Inter, Denzel Dumfries. L’olandese, a un certo punto, ha reagito alle provocazioni, scatenando un primo diverbio. A quel punto, è intervenuto direttamente Antonio Conte, alimentando ulteriormente la tensione con il gesto “parlate, parlate” verso gli avversari.

Da lì, la situazione è degenerata rapidamente, trasferendo i nervi tesi dalla panchina direttamente al campo. Il gesto di Lautaro verso Conte è stato il culmine di questo scontro a distanza, un episodio che testimonia l’altissima posta in palio e il rapporto elettrico tra i due, ora rivali in una sfida infuocata.