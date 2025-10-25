Napoli Inter: 3 cose che non hai notato sulla sfida al Maradona

Tre curiosità sulla sfida Napoli Inter, partita valida per la 8ª giornata del campionato di calcio di Serie A 2025/2026

Clima bollente allo stadio Maradona per il big match dell’8ª giornata di Serie A: Napoli–Inter. É stata una gara vibrante quella del Maradona: il Napoli ha vinto 3-1, riconquistando il primato in solitaria, aspettando la gara della Roma di domani e il possibile aggancio. L’Inter perde ma ha da recriminare qualcosa, tenendo conto dei 2 legni colpiti e di diverse occasioni avute. Ecco 3 episodi che vanno ricordati

1. La sliding door dell’Inter. Indubbiamente la traversa colpita da Bastoni e il palo di Dumfries hanno impedito alla formazione di Chivu di concretizzare la reazione dopo l’1-0 del Napoli, arrivato su rigore. Più in generale, l‘Inter ha mostrato una certa forza morale, ma ci sono stati tanti contrasti che hanno impedito la continuità necessaria. Il Napoli si è abbassato molto, ma è riuscito a chiudere bene. L’Inter ha cercato qualche imbucata di prima per aggirare la difesa ma non c’è stata grande precisione. Nella ripresa questo vizio è stato più evidente.



2. La sinergia tra Spinazzola e McTominay nel Napoli. L’azione del 2-0 del Napoli è un lancio in profondità di Spinazzola per l’inserimento di McTominay. Questa giocata non è stata un caso isolato. Se si guarda al ruolo di Spinazzola, abituato a infilarsi negli spazi, e al dinamismo di McTominay, c’è una chiara indicazione di una ricerca voluta di questa combinazione. La forza del Napoli è che in precedenza non si erano avuti segnali in tal senso. Come se un codice fosse comunque presente, anche quando non lo si vede.

3. Il contributo difensivo di Neres. Il lavoro di Neres come punta centrale e unica non sarebbe pienamente valorizzato se non si sottolineasse anche l’aspetto difensivo e di disturbo. In un ruolo così avanzato e solitario, il suo impegno nel pressare la difesa avversaria e nel ritardare l’impostazione dell’Inter è stato cruciale per permettere al centrocampo del Napoli di riposizionarsi e bloccare le linee di passaggio. Questo tipo di sacrificio tattico da parte di un attaccante è fondamentale per la solidità di una squadra di Conte, e Neres lo ha svolto egregiamente, trasformandosi da potenziale goleador a un prezioso primo difensore. Non è un caso che a un certo punto abbia dovuto lasciare esausto, colpito da “giusti” crampi.