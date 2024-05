Conte Napoli, FATTA per l’arrivo del tecnico? Ecco le CIFRE che ADL gli offrirà per allenare gli azzurri

Conte Napoli, tutto pronto per il trasferimento del tecnico alla corte partenopea. Ecco i DETTAGLI dell’affare azzurro di ADL

Secondo quanto riportato da Schira, il Napoli è pronto ad ingaggiare praticamente Antonio Conte. Ecco tutti i dettagli dell’affare.

Antonio #Conte sta completando il suo staff (Stellini, G.Conte, Coratti + altri 1-2 collaboratori) per diventare il nuovo allenatore del #Napoli. È pronto per tornare in panchina ed è molto motivato. Vorrebbe avere anche Lele #Oriali come braccio destro. Pronto un contratto fino al 2027 (6,5 milioni di euro all’anno + 2 milioni di bonus in caso di qualificazione del Napoli all’UCL), come rivelato ieri. Tempo di pratiche burocratiche per gli avvocati per completare gli ultimi dettagli del contratto. Sono fiduciosi di finalizzare l’accordo nelle prossime 48-72 ore.