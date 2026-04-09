Conte Napoli, il futuro è adesso! In programma il faccia a faccia con De Laurentiis: c’è l’ombra della Nazionale

Conte Napoli, il futuro si decide adesso! In programma il faccia a faccia con De Laurentiis: c’è l’ombra della panchina della Nazionale

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, si incontrerà con Antonio Conte a fine campionato, precisamente a Ischia, per discutere il futuro del club e programmare la prossima stagione. Come riportato dal Corriere dello Sport, i due si ritroveranno dopo l’ultima giornata di Serie A per fare un bilancio sul 2025-2026 e decidere se Conte continuerà a guidare la squadra. Non è un incontro casuale, considerando anche che Conte figura nella lista della FIGC per la panchina della nazionale italiana, in vista di un possibile dopo-Gattuso. Il summit in programma, che coinciderà con il compleanno di De Laurentiis, sarà l’occasione perfetta per riflettere sul futuro, con la possibilità di brindare a un nuovo capitolo.

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L’eventuale separazione anticipata tra Napoli e Conte

Se Conte dovesse decidere di lasciare la panchina del Napoli con un anno di anticipo, il club risparmierebbe circa 15 milioni di euro lordi, cifra che verrebbe in parte reinvestita per l’ingaggio del suo successore. Secondo quanto riportato, non è prevista una buonuscita per l’allenatore, visto che sarebbe lui stesso a chiedere di liberarsi in anticipo, mantenendo ottimi rapporti con De Laurentiis. Non è un dettaglio da poco: quando Conte lasciò l’Inter, ricevette una buonuscita di 6,5 milioni di euro.

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Le alternative a Conte per l’Italia

Attualmente, l’alternativa principale a Conte per la panchina della Nazionale porta a Massimiliano Allegri. L’allenatore del Milan non ha chiuso la porta a questa possibilità, nonostante negli ultimi giorni si sia mostrato meno esplicito riguardo alla sua disponibilità. Allegri è visto come una figura con esperienza, un curriculum di successo e una personalità adatta per il ruolo di ct dell’Italia. Un altro nome che circola è Roberto Mancini, ma la sua candidatura non convince completamente, nonostante la buona considerazione da parte di Giancarlo Abete, che appoggerebbe il suo ritorno sulla panchina azzurra.

Il futuro di Antonio Conte e del Napoli è ancora in bilico, ma l’incontro a Ischia rappresenterà il momento cruciale per stabilire la direzione del club partenopeo. La decisione finale influenzerà non solo la prossima stagione, ma anche il mercato e le ambizioni future.