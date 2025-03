Conte dopo Napoli Inter: «Ottima prestazione contro una squadra molto forte ma un po’ di disappunto per questa cosa…»

Conte ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn, l’ex nerazzurro parla dopo la sfida Napoli Inter: ecco il pensiero del tecnico

Il tecnico del Napoli, Antonio Conte è intervenuto a Dazn dopo il pareggio tra Napoli e Inter. Ecco un estratto delle sue parole al termine della partita:

CONTE DOPO NAPOLI INTER – «Il premio sono i due giorni di riposo che do visto che giochiamo domenica prossima, stacchiamo due giorni e stiamo con le famiglie, l’alternativa era trovarsi domani al campo. Loro hanno preferito lavorare ora e poi avere due giorni di completo relax. Sono ragazzi talmente seri e applicati… non faccio assolutamente fatica».

RISULTATO – «Va bene, va bene, c’è un po’ di disappunto. Abbiamo fatto un’ottima prestazione contro una squadra molto forte. L’Inter è molto forte, una corazzata costruita negli anni, la squadra da battere, inutile girarci attorno. Fare questa gara, come con la Juve, ci fa capire che se vogliamo noi possiamo dire la nostra, anche se ci sono assenze. Questo ci fa rammaricare ancora di più per il secondo tempo di Como, dove avevano più cattiveria e voglia. Dobbiamo essere sempre questi. Se saremo questi, rimarremo attaccati fino alla fine, non vi dico a cosa. Come i gatti quando si attaccano».