Conte Napoli, servono garanzie tecniche per l’ex Inter

Antonio Conte è nella lista del Napoli per la panchina, ma per arrivare in azzurro vuole garanzie tecniche. Questo il punto sulla panchina del prossimo anno per i partenopei secondo Massimo Ugolini, in collegamento per Sky Sport.

PAROLE – «Farioli, Palladino, Italiano i nomi che potrebbero sposare il nuovo progetto Napoli. A meno che il presidente non voglia rilanciare puntando forte su Antonio Conte, al quale però andranno date anche garanzie tecniche, a cominciare dal sostituto di Victor Osimhen».