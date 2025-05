Conte: «Non mentirò: tappa chiave per lo Scudetto; temevo molto il Lecce, pareggiare o vincere oggi ci cambiava la vita»

Le parole di Antonio Conte, tecnico del Napoli, dopo la vittoria ottenuta dai partenopei contro il Lecce in trasferta

Antonio Conte ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria del Napoli contro il Lecce. Di seguito le sue parole.

VITTORIA – «Oggi era una partita complicata, la temevo. Venivano da un pareggio con l’Atalanta e in più c’è stata quella disgrazia che ha colpito una persona che conoscevo: sono vicino al Lecce e ai leccesi. Ma noi dovevamo mandare un segnale positivo, e lo abbiamo fatto. Bene il primo tempo, poi siamo stati meno propositivi, ma abbiamo portato a casa una vittoria importante, anche se non la più importante».

OBIETTIVO – «È una tappa fondamentale, ci siamo arrivati gestendo un’emergenza: sembra normale, ma oggi Olivera ha giocato centrale per la prima volta. Tutti si sono fatti trovare pronti, c’è unità d’intenti e ci sono valori: siamo cresciuti tanto dalla partita col Modena».

TENSIONE – «Queste sono partite che ti svuotano, ti fanno capire quanto contano. Oggi pareggiare o vincere ci cambiava la vita. Sono rientrato prima perché dovevo scaricare la tensione».

EMERGENZA – «Olivera ha fatto benissimo, lo aveva già fatto con la sua nazionale. Ci abbiamo lavorato. In partite così ci vuole esperienza, e oggi mancavano Neres, Buongiorno, Jesus. Marin è bravo ma in certi momenti serve chi ha più partite sulle spalle. E ora si è fatto male anche Lobotka: spero non sia grave. Ma non molliamo».

SCUDETTO – «Se mai arriverà, ne parlerò. Per ora non c’è niente. Ho vinto e perso all’ultima giornata, e so come funziona: chi vince scrive la storia, chi perde la legge. Nessuno si ricorderà del secondo posto».