Conte non ha dubbi: «Usciremo a testa alta da San Siro» – VIDEO

Conte in conferenza ha parlato della sfida col Barcellona e della situazione della squadra: «Tanti ragazzi stanno crescendo»

L’Inter giocherà la partita chiave per il proseguimento in Champions League col Barcellona, e Antonio Conte in conferenza stampa ha parlato del difficile incontro: «Le difficoltà forgiano, le difficoltà ci devono esaltare e nelle difficoltà l’importante è uscire a testa alta e noi sicuramente faremo così domani».

Oltre a dover portare a casa un risultato utile, l’Inter è in difficoltà a causa degli infortuni, ma Conte non vuole scuse: «L’aspetto positivo è che tanti ragazzi stanno crescendo a livello singolo e si stanno responsabilizzando ancora di più».