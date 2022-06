Conte a Tevez: «Ti auguro che da allenatore tu sia come da calciatore». Le parole dell’ex tecnico

Antonio Conte ha voluto mandare un messaggio a Carlos Tevez in occasione dell’inizio della sua avventura da allenatore.

LE PAROLE – «Ciao Carlos, spero tu stia bene. Stai iniziando questo nuovo percorso lavorativo come allenatore. Quello che voglio è augurarti il meglio possibile. Sei stato un grandissimo calciatore, ho avuto il piacere e l’onore di allenarti e durante il periodo in cui siamo stati insieme riuscivi a trasferire la tua determinazione, la tua forza, la tua qualità, il tuo essere leader in campo e anche la tua rabbia agonistica. Io mi auguro che da allenatore tu riesca a trasferire le stesse cose che riuscivi a trasferire ai tuoi compagni. Un grandissimo in bocca al lupo e vamos a ganar».