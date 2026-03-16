Convocati Brasile, la lista di Ancelotti per le amichevoli pre Mondiali: la decisione finale su Neymar sorprende tutti! L’elenco completo

Il Brasile di Carlo Ancelotti, commissario tecnico della Seleção, ha ufficializzato la lista dei 26 convocati per le amichevoli di fine marzo contro Francia e Croazia, ultimi appuntamenti prima della definizione del gruppo che andrà al Mondiale 2026. Come comunicato dalla CBF, le due gare si giocheranno il 26 marzo contro i francesi e il 31 marzo contro i croati, entrambe negli Stati Uniti. Tra le novità più rilevanti spiccano le prime chiamate di Léo Pereira, difensore centrale del Flamengo, Gabriel Sara, centrocampista offensivo del Galatasaray, Rayan, giovane attaccante del Bournemouth, e Igor Thiago, centravanti del Brentford.

Endrick torna, ma pesano alcune assenze importanti

Nella lista di Ancelotti c’è anche il ritorno di Endrick, attaccante del Lione che rientra nel giro verdeoro in un momento positivo della sua stagione. Restano però fuori diversi nomi pesanti per problemi fisici: la stessa CBF e le ricostruzioni della stampa brasiliana confermano le assenze di Rodrygo Goes, attaccante del Real Madrid, Bruno Guimarães, centrocampista del Newcastle, Éder Militão, difensore centrale del Real, Vanderson, laterale del Monaco, ed Estêvão, talento offensivo del Palmeiras. Ancelotti ha spiegato di aver costruito la convocazione tenendo conto soprattutto della piena efficienza fisica dei giocatori disponibili.

Neymar resta fuori e la scelta farà discutere

L’altro grande tema riguarda Neymar, attaccante del Santos ed ex stella del Barcellona e del PSG, che non è stato inserito nella lista finale. La sua esclusione era diventata probabile già nei giorni scorsi, dopo i dubbi legati alla sua tenuta fisica e alla recente assenza contro il Mirassol. Reuters aveva raccontato come Ancelotti fosse molto attento alla condizione del numero 10, ma alla fine il ct ha scelto di non convocarlo per questi due test. Una decisione destinata a far discutere, perché il nome di Neymar continua a dividere tifosi, media e ambiente brasiliano a pochi mesi dalla Coppa del Mondo.

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

Portieri: Alisson (Liverpool), Bento (Al Nassr), Ederson (Fenerbahçe)

Difensori: Danilo (Flamengo), Bremer (Juventus), Alex Sandro (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhães (Arsenal), Ibanez (Al-Ahli), Léo Pereira (Flamengo), Wesley (Roma), Marquinhos (PSG)

Centrocampisti: Andrey Santos (Chelsea), Danilo (Botafogo), Casemiro (Manchester United), Fabinho (Al-Ittihad), Gabriel Sara (Galatasaray)

Attaccanti: Gabriel Martinelli (Arsenal), Endrick (Olympique Lione), Igor Thiago (Brentford), Luiz Henrique (Zenit), Joao Pedro (Chelsea), Rayan (Bournemouth), Matheus Cunha (Manchester United), Raphinha (Barcellona), Vinicius Junior (Real Madrid)