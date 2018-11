Convocati Genoa-Napoli: out Meret e Verdi

La lista di mister Carlo Ancelotti per la prossima sfida con i rossoblù. Convocati Genoa-Napoli: ci sono Mertens e Ghoulam

Niente da fare per Simone Verdi e Alex Meret: i due calciatori del Napoli non sono stati inseriti da Carlo Ancelotti nella lista dei convocati per la prossima sfida contro il Genoa in programma domani sera alle 20.30 al Ferraris di Genova. Due buone notizie però per il tecnico azzurro: Ghoulam è ancora una volta nella lista dei convocati (potrebbe però tornare in campo solo dopo la sosta) e Dries Mertens ha smaltito i problemi che lo hanno costretto a lasciare il campo contro il PSG e sarà regolarmente a disposizione per Genova. Convocati Genoa-Napoli: ecco l’elenco degli azzurri.

Sono 22 i convocati di Carlo Ancelotti in vista del match di domani tra Genoa e Napoli. Ecco l’elenco completo: Ospina, Karnezis, D’Andrea, Albiol, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam, Luperto, Malcuit, Mario Rui, Hysaj, Fabian Ruiz, Rog, Allan, Diawara, Hamsik, Zielinski, Mertens, Callejon, Milik, Insigne, Ounas