Norvegia, i convocati di Solbakken: ci sono tre “italiani”

Ståle Solbakken ha diramato la lista dei convocati: presenti Johnsen del Venezia, Strandberg della Salernitana e Thorsby Sampdoria

Sono 27 i giocatori convocati da Ståle Solbakken, ct della Norvegia, per le partite valide per la qualificazioni ai Mondiali in Qatar.

Nella lista dei calciatori chiamati ci sono anche tre giocatori della nostra Serie A: Dennis Johnsen del Venezia, Stefan Strandberg della Sampdoria e Morten Thorsby della Sampdoria. Oltre a loro una vecchia conoscenza del calcio italiano: Jans Petter Hauge.