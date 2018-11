Cristiano Ronaldo non fa parte dell’elenco. Convocati Portogallo: assente lo juventino, torna invece Joao Mario

Cristiano Ronaldo si dedicherà solo alla Juventus almeno fino a marzo. Il giocatore portoghese non è stato convocato, nemmeno questa volta, dal ct Santos che ha detto: «L’unica cosa che posso dire è che mi auguro possa vincere il Pallone d’Oro (domani scadono i termini per il voto, ndr)». Il giocatore della Juventus non è mai stato convocato dal Portogallo da quando veste la maglia bianconera. Fernando Santos, commissario tecnico del Portogallo, ha parlato così in conferenza stampa: «La squadra ha fatto bene nelle ultime partite e spero continui così. Non so quali saranno i giocatori convocati a marzo, intanto andiamo avanti con questi».

Il Portogallo ha diramato l’elenco dei convocati per i prossimi due impegni di Nations League contro Italia e Polonia in programma durante la prossima sosta. Tornano in lista José Fonte, Raphael Guerreiro, Joao Mario e Andre Gomes. PORTIERI: Rui Patricio, Beto, Claudio Ramos; DIFENSORI: Cedric Soares, Joao Cancelo, Jose Fonte, Luis Neto, Pepe, Ruben Dias, Mario Rui, Raphael Guerreiro; CENTROCAMPISTI: André Gomes, Bruno Fernandes, Danilo Pereira, Joao Mario, Pizzi, Renato Sanches, Ruben Neves, William Carvalho; ATTACCANTI: Bernardo Silva, Bruma, Gonçalo Guedes, Rafa, André Silva, Eder.