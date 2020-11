Convocati Real Madrid: la decisione su Benzema per la gara con l’Inter

Mercoledì sera il Real Madrid di Zidane sarà di scena a San Siro per la gara di Champions League contro l’Inter. Ecco la decisione su Benzema

Zinedine Zidane ha diramato la lista dei convocati per la gara di mercoledì in Champions League contro l’Inter. Sciolto il dubbio su Karim Benzema: l’attaccante francese, in dubbio fino all’ultimo minuto, non parte per Milano.

Ennesima assenza dunque per i Blancos dopo l’infortunio di Sergio Ramos: perdite importanti trattandosi di calciatori che hanno fatto la storia recente del club a suon di vittorie.